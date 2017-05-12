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Продажи автомобилей в Поднебесной снизились на 2,2%
Новости дня

Продажи автомобилей в Поднебесной снизились на 2,2%

12.05.2017 10:00

Пекин, 12 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. в Китае было продано 2,08 млн автомобилей. Это на 2,2% меньше, чем в апреле 2016 г., сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.



Сокращение продаж стало рекордным за последние два года.

В частности, за четвертый месяц текущего года в КНР продано 1,72 млн пассажирских автомобилей. Данный показатель снизился на 3,7% в годовом сопоставлении. В то же время продажи коммерческих автомобилей выросли на 5,3% и составили 362 000 единиц.

По итогам января-апреля 2017 г., в Поднебесной продано 9,09 млн автомобилей. Это на 4,6% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.

За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении. Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.

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