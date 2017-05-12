В Чжоушане началось строительство завода Boeing

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12.05.2017 12:00

Пекин, 12 мая /ChinaPRO.ru/ – В городе Чжоушань, на территории восточно-китайской провинции Чжэцзян, началось строительство первого зарубежного завода американской авиастроительной корпорации Boeing. Планируется, что предприятие начнет работать в второй половине 2018 г.

В октябре 2016 г. американская корпорация Boeing и китайская СОМАС заключили соглашение о создании Центра финальной сборки узкофюзеляжных реактивных самолетов Boeing 737. Он будет находиться в 287 км к юго-востоку от Шанхая, в городе Чжоушань, и занимать площадь в 40 га. Мощность предприятия составит не менее 100 единиц Boeing 737 в год.



Это будет первый за пределами США завод Boeing. На нем будут проводить завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и отделку салонов самолетов Boeing 737. На производстве будет создано 2 000 рабочих мест.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. Примерно 45% спроса на новые самолеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе через 20 лет будет приходиться на китайские авиакомпании.