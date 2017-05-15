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В Азиатском инфраструктурном банке насчитывается 77 членов
Новости дня

В Азиатском инфраструктурном банке насчитывается 77 членов

15.05.2017 04:00

Пекин, 15 мая /ChinaPRO.ru/ – Ряды членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций расширились до 77 участников. Об этом сообщил Совет управляющих банка.



Так, среди участников банка теперь есть Бахрейн, Кипр, Самоа, Боливия, Чили, Греция и Румыния.

Эти семь стран станут официальными членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций после завершения всех необходимых внутренних процедур и внесения первого взноса.

Банк официально начал работу в январе 2016 г. Его учредителями стали 57 стран. Финансовое учреждение занимается финансированием инфраструктурных проектов в странах Азии.

Ранее сообщалось, что в середине 2016 г. примерно 30 стран подали заявки на присоединения к банку.

Штаб-квартира банка, созданного по инициативе Китая, находится в Пекине. Уставный капитал составляет $100 млрд.

Как ожидается, в ближайшие шесть лет банк будет выдавать $10-15 млрд кредитов ежегодно. Кроме того, он намерен выпустить облигации, номинированные в юанях, американских долларах, фунтах стерлингов и японских иенах.

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