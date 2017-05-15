В "Великом камне" построили I очередь логистического субпарка

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15.05.2017 06:00

Пекин, 15 мая /ChinaPRO.ru/ – В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка "Чайна Мерчантс". Инвестиции на эти цели достигли объема в $150 млн.

Строительство субпарка официально началось в марте 2016 г. Он стал крупнейшим проектом в "Великом камне". В целом на его реализацию планируется потратить $500 млн.



Первая очередь занимает площадь 29 га. На этом участке расположены складские помещения, выставочный центр и бизнес-центр общей площадью 100 000 кв. м.



В индустриальном парке "Великий камень" сейчас насчитывается девять резидентов. Желание к ним присоединится выразили компании из Китая, США, Германии, Италии, Бельгии и России. Как ожидается, к концу 2017 г. в "Великом камне" будет 20 резидентов.



Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" расположен неподалеку от международного аэропорта Минска, белорусской столицы. Индустриальный парк является крупнейшим проектом Белоруссии по сотрудничеству с КНР.



Ранее сообщалось, что среди резидентов "Великого камня" зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.



Напомним, что в ходе реализации проекта китайско-белорусского промышленного парка "Великий камень" уже освоено $5,6 млрд инвестиций. Из этого объема китайская сторона вложила 60%, а белорусская – 40%.