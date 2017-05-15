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Китай инвестирует в строительство жилья в Москве
Новости дня

Китай инвестирует в строительство жилья в Москве

15.05.2017 08:00

Пекин, 15 мая /ChinaPRO.ru/ – Международный консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), ведущих ближневосточных инвестиционных фондов и компании "Ви Холдинг" объявили об инвестиционных планах. Они намерены вложить средства в проект строительства жилья на территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы.



Проект развития района бывшего аэродрома предполагает возведение жилья совокупной площадью более 1 млн кв. м, а также офисного парка класса "А", создание рекреационно-парковых зон, спортивной и социальной инфраструктуры.

Инвестиции в проект превысят 90 млрд рублей. Соглашение о реализации этих планов уже заключено в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Строители уже получили необходимые разрешения для начала проектирования.

Напомним, что Российско-китайский инвестиционный фонд – это совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации. РКИФ управляет средствами в объеме $2 млрд.

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