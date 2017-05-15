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КНР заключила со странами Шелкового Пути 1000 контрактов
Новости дня

КНР заключила со странами Шелкового Пути 1000 контрактов

15.05.2017 10:00

Пекин, 15 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., китайские предприятия заключили 1000 новых контрактов на выполнение подрядных работ в странах Шелкового Пути. За три месяца текущего года объем выполненных подрядных работ в этих государствах достиг $14,4 млрд. Это на 4,7% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщил Госкомитет по делам развития и реформ КНР.



К концу 2016 г. китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в странах Шелкового Пути. За 2013-2016 гг. прямые инвестиции Китая в экономику этих государств превысили $60 млрд.

Как сообщалось, инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.

Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год с помощью прямых инвестиций китайских компаний в странах Шелкового Пути было создано 7961 предприятие.

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