В 2017 г. Китай сократит производство угля на 150 млн т

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15.05.2017 12:00

Пекин, 15 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. Китай сократит производство сырой стали на 50 млн т, а производство угля – более чем на 150 млн т. Таковы планы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

В Поднебесной выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.



Ранее сообщалось, что в Китае избыточные сталелитейные производственные мощности сокращены в объеме 31,7 млн т, а добыча угля – на 68,97 млн т. Это соответствует примерно 63,4% и 46% от целевого показателя на 2017 г.



В частности, до конца текущего года в провинции Шаньси будут закрыты 18 угольных шахт. Это приведет к сокращению производства угля на 17,4 млн т. Шахты расположены на территории 11 уездов и районов. Примерно треть ликвидируемых мощностей в объеме 6,35 млн т приходится на три шахты корпорации Jincheng Anthracite Mining Group.



В КНР успешно выполнен план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля на 2016 г. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.