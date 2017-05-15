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В Поднебесной выросло потребление электроэнергии
Новости дня

В Поднебесной выросло потребление электроэнергии

15.05.2017 15:00

Пекин, 15 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. объем потребления электроэнергии в Китае достиг 484,7 млрд кВт-ч. Это на 6% больше, чем в апреле 2016 г., сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.



За четвертый месяц текущего года потребление электроэнергии в сельском хозяйстве Поднебесной сократилось на 1,1%, в сфере промышленности – выросло на 5%, а в секторе услуг – на 12,7% в годовом сопоставлении.

По итогам января-апреля 2017 г., объем потребления электроэнергии в стране вырос на 6,7% и составил 1,93 трлн кВт-ч. В сфере услуг рост показателя составил 8,9%, в промышленности – на 6,9%, а в сельском хозяйстве – на 6,7%.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. потребление электроэнергии в Китае превысило 5,91 трлн кВт-ч. Это на 5% больше, чем годом ранее. В частности, объем потребления электроэнергии в сельском хозяйстве Поднебесной за прошлый год составил 107,5 млрд кВт-ч с приростом на 5,3% в годовом сопоставлении. В китайской промышленности потребовалось более 4,21 трлн кВт-ч с увеличением на 2,9%, а в сфере услуг – 796,1 млрд кВт-ч с приростом на 11,2%. Население страны использовало в 2016 г. для бытовых нужд 805,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 10,8% больше, чем годом ранее.

По итогам прошлого года, в КНР введены в эксплуатацию новые электростанции общей мощностью 120,61 млн кВт. Так, мощность всех новых гидроэлектростанций составила 11,74 млн кВт, а теплоэлектростанций – 48,36 млн кВт.

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