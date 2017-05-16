Китай покупает 49% акций казахстанского сухого порта

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16.05.2017 04:00

Пекин, 16 мая /ChinaPRO.ru/ – Две китайские корпорации – COSCO и Lianyungang Port Holdings – инвестируют в покупку 49% акций сухого порта, расположенного в специальной экономической зоне "Хоргос-Восточные ворота" в Казахстане. Соответствующее соглашение китайская сторона заключила с национальной железнодорожной компанией Казахстана – АО "НК "КТЖ".

Эта сделка станет первым зарубежным железнодорожным проектом, в который вкладывает свои средства корпорация COSCO.



Сухой порт в Хоргосе выгодно расположен в 15 км от КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской границе. Из данного пункта можно добраться до порта Ляньюньган на востоке Китая всего за пять дней.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где находится Хоргос, с Казахстаном составил 6,72 млрд юаней ($974 млн). Это на 77,9% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило таможенное ведомство города Урумчи, административного центра Синьцзяна.



За первые два месяца текущего года товарооборот китайского региона с Россией, Монголией и пятью странами Центральной Азии составил 13,12 млрд юаней ($1,9 млрд). Это на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



На долю России, Монголии и пяти стран Центральной Азии пришлось 61,5% от общего объема внешней торговли Синьцзяна.



По итогам января-февраля 2017 г., общий объем внешней торговли этого китайского региона составил 21,32 млрд юаней ($3,1 млрд). Он увеличился на 74,1% в годовом сопоставлении.