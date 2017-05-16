В Поднебесной прибавилось новых фирм и компаний

Новости дня

16.05.2017 06:00

Пекин, 16 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам апреля 2017 г., в Китае зарегистрировано более 1,78 млн новых субъектов рынка. Это на 12,5% больше, чем в апреле 2016 г., сообщила Государственное промышленно-торговое административное управление КНР.

Так, за четвертый месяц текущего года в Поднебесной появилось 556 000 индивидуальных торгово-промышленных хозяйств. Это на 14,4% больше, чем годом ранее. Таким образом к началу мая 2017 г. в стране насчитывалось свыше 1,19 млн таких субъектов.



В сфере промышленности зарегистрировано 99 000 фирм с приростом на 30,7% в годовом сопоставлении, а в секторе услуг Китая – 436 000 с увеличением на 6,1%.



В 2016 г. в стране зарегистрировано более 16,5 млн новых субъектов рынка. Это на 11,6% больше, чем в 2015 г. В частности, число новых предприятий достигло 5,5 млн единиц. Данный показатель вырос на 24,5%.



К концу прошлого года в КНР насчитывалось в общей сложности 87,05 млн субъектов рынка, среди которых – 25,96 млн предприятий, 59,3 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств и 1,79 млн специализированных крестьянских кооперативов.