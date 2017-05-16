Промпроизводство в Китае выросло на 6,5%

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16.05.2017 08:00

Пекин, 16 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам апреля 2017 г., промышленное производство в Китае выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем за апрель 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В марте текущего года промпроизводство в Поднебесной увеличилось на 7,6%. По итогам января-апреля 2017 г., прирост данного показателя составил 6,7% в годовом сопоставлении.



Так, у государственных предприятий промышленное производство выросло на 5,6%, у акционерных компаний – на 6,9%, у фирм с участием зарубежного капитала рост составил 5,5%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г.



В декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении. А в ноябре 2016 г. данный показатель в стране увеличился на 6,2%. Основной точкой роста стали предприятия по производству электронного оборудования и автомобилей.