Инвестиции в основные фонды КНР увеличились на 8,9%

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16.05.2017 10:00

Пекин, 16 мая /ChinaPRO.ru/ – За январь-апрель 2017 г. объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным показателем января-апреля 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За январь-март текущего года капиталовложения в основные фонды в Поднебесной увеличились на 9,2% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2017 г., инвестиции в основные активы страны достигли 4,13 трлн юаней ($607 млрд). Это на 6,8% больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) в КНР за первые два месяца текущего года выросли на 8,9% в годовом сопоставлении. При этом капиталовложения государственных предприятий увеличились на 14,4%, а частных – на 6,7%. На долю частного сектора приходится около 60% от общего объема инвестиций в основные активы Китая.



Напомним, что в 2016 г. объем инвестиций в основные фонды Китая увеличился на 8,1% относительно уровня 2015 г. Темпы роста оказались ниже, чем годом ранее.