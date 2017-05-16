В апреле розничные продажи в Китае прибавили 10,7%

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16.05.2017 12:00

Пекин, 16 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам апреля 2017 г., объем розничных продаж в Китае вырос на 10,7% по сравнению с уровнем апреля 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За январь-апрель текущего года объем продаж потребительских товаров в Поднебесной увеличился на 10,2% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в стране достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г.



Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в КНР выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.



В 2016 г. объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.



В частности, в сельских районах страны объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.



Кроме того, быстрыми темпами продолжает развиваться розничная торговля через интернет-магазины – она выросла на 26,2% в годовом сопоставлении, достигнув 5,16 трлн юаней.