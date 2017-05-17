В Цзиньцзяне открыт оптовый центр по продаже обуви

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17.05.2017 04:00

Пекин, 17 мая /ChinaPRO.ru/ – На Цзиньцзянской международной выставки обуви были заняты 2000 стендов. Кроме того, в рамках данного мероприятия открыт оптовый комплекс по продаже обуви и текстиля. Для аренды в нем предлагается 90% из 2113 магазинов.

Цзиньцзян известен как крупнейшая в мире база по выпуску кед. В этом китайском городе 404 крупных предприятия выпускают 1 млрд пар кед ежегодно.



Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет легкая промышленность Китая будет расти в среднем на 6-7% в год. Такой целевой показатель Министерство промышленности и информатизации КНР заложило в программу развития этого сектора экономики на 2016-2020 гг.



При этом легкая промышленность Поднебесной будет расти благодаря модернизации и реструктуризации. Она выйдет на новый уровень и будет предоставлять качественные услуги, что станет возможным благодаря более благоприятной бизнес-среде.



Напомним, что в 2014 г. общий объем производства хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, известном как крупный производитель хлопка в Китае, достиг 3,1 млн т. Это на 1,17 млн т больше, чем в 2013 г. В регионе под посевы хлопка было занято 29,7 млн му земли (примерно 2 млн га).