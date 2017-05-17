За 2016 г. в Китае произошло 168 000 финансовых преступлений

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17.05.2017 06:00

Пекин, 17 мая /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. правоохранительные органы Китая раскрыли 168 000 финансовых преступлений. Таким образом в государственную казну удалось вернуть 35,6 млрд юаней ($5,2 млрд), сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Самые распространенные финансовые преступления – нелегальный сбор средств, пирамидальные схемы, мошенничество, махинации с ценными бумагами и фьючерсами, фальшивомонетничество, мошенничество с банковскими картами, кредитами и отмывание денег. В частности, в прошлом году количество дел по преступлениям, связанным с кредитными картами, превысило 63 000 единиц. На них пришлась третья часть от всех выявленных финансовых преступлений.



Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.



Так, поступления от сбора налога на добавленную стоимость выросли на 7,2%, подоходного налога с предприятий – на 17,9%, подоходного налога с физических лиц – на 40,8%, таможенных пошлин – на 37,2%.



Бюджетные расходы КНР за январь-февраль 2017 г. составили 2,48 трлн юаней. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом расходы из центрального бюджета достигли 340,3 млрд юаней с увеличением на 8,1%, а из местных бюджетов – более 2,14 трлн юаней с приростом на 19,1%.