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В Поднебесной создано 4,65 млн новых рабочих мест
Новости дня

В Поднебесной создано 4,65 млн новых рабочих мест

17.05.2017 08:00

Пекин, 17 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., в Китае создано 4,65 млн новых рабочих мест. Это на 220 000 больше, чем за январь-апрель 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В апреле текущего года уровень зарегистрированной безработицы в китайских городах незначительно снизился. Зарегистрированная безработица в 31 крупном городе Поднебесной держится ниже 5% от работоспособного населения.

За январь-март 2017 г. в стране было создано 3,34 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы составлял 3,97%.

К концу 2017 г. китайское правительство планирует создать более 11 млн рабочих. Это на 1 млн больше установленного целевого показателя в прошлом году.

В 2016 г. в КНР появилось 13,14 новых рабочих мест, а безработица в городах достигала 4,02%.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. в Китае создано 1,88 млн новых рабочих мест. Это на 160 000 больше, чем за январь-февраль 2016 г. С начала текущего года безработица в 31 крупнейшем городе Поднебесной сохранялась на уровне 5%.

К концу февраля 2017 г. более 1,49 млн мигрантам возвращена задолженность по зарплатам в размере 14,03 млрд юаней.

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