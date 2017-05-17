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Disneyland в Шанхае посетило 10 млн человек
Новости дня

Disneyland в Шанхае посетило 10 млн человек

17.05.2017 10:00

Пекин, 17 мая /ChinaPRO.ru/ – Парк развлечений Disneyland в Шанхае посетили 10 млн человек. Об этом сообщила компания "Уолт Дисней", опубликовавшая финансовый отчет.



Disneyland, открытый в июне 2016 г., стал одним из самых популярных мест в Шанхае. Количество посетителей парка превысило первоначальные ожидания. Disneyland расположен в шанхайском районе Пудун. Это первый во внутренних районах Китая и шестой в мире парк развлечений Disneyland.

Ранее сообщалось, что в шанхайском Disneyland началось строительство тематической зоны "История игрушек" (Toy Story Land). Как ожидается, этот объект сможет принять первых посетителей в 2018 г.

Мультфильмы из серии "История игрушек" пользуется популярностью в Китае. Поэтому одноименная тематическая зона будет востребована у поклонников анимации. В шанхайском Disneyland также работает отель "История игрушек".

Стоимость прохода в Disneyland по будням составляет 370 юаней ($56,9), а по выходным – 499 ($76,7). Для детей ростом не выше 1,4 м, людей старше 65 лет и инвалидов действует скидка в 25%. Для малышей ростом ниже 1 м вход в парк будет бесплатным.

Инвестиции в создание шанхайского Disneyland составили 34 млрд юаней ($5,5 млрд).

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