Disneyland в Шанхае посетило 10 млн человек

17.05.2017 10:00
Пекин, 17 мая /ChinaPRO.ru/ – Парк развлечений Disneyland в Шанхае посетили 10 млн человек. Об этом сообщила компания "Уолт Дисней", опубликовавшая финансовый отчет.
Disneyland, открытый в июне 2016 г., стал одним из самых популярных мест в Шанхае. Количество посетителей парка превысило первоначальные ожидания. Disneyland расположен в шанхайском районе Пудун. Это первый во внутренних районах Китая и шестой в мире парк развлечений Disneyland.
Ранее сообщалось, что в шанхайском Disneyland началось строительство тематической зоны "История игрушек" (Toy Story Land). Как ожидается, этот объект сможет принять первых посетителей в 2018 г.
Мультфильмы из серии "История игрушек" пользуется популярностью в Китае. Поэтому одноименная тематическая зона будет востребована у поклонников анимации. В шанхайском Disneyland также работает отель "История игрушек".
Стоимость прохода в Disneyland по будням составляет 370 юаней ($56,9), а по выходным – 499 ($76,7). Для детей ростом не выше 1,4 м, людей старше 65 лет и инвалидов действует скидка в 25%. Для малышей ростом ниже 1 м вход в парк будет бесплатным.
Инвестиции в создание шанхайского Disneyland составили 34 млрд юаней ($5,5 млрд).
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.