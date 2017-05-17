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Резидентов "Великого камня" стало больше
Новости дня

Резидентов "Великого камня" стало больше

17.05.2017 12:00

Пекин, 17 мая /ChinaPRO.ru/ – В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" появились еще четыре китайские компании. Среди них – ООО "Бел Лотослэнд", ООО "АЕ Интернэшнл Инвестмент", ООО "Компания по производству осветительных приборов с жидким металлом "Фэн Чэн" и ООО "Флюенс Интернэшнл Технолоджи".



Три компании представляют провинцию Гуандун. Они будут заниматься выпуском светодиодной продукции. Четвертый резидент займется выпуском термонасосов. Вся продукция будет востребована.

Ранее сообщалось, что в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка "Чайна Мерчантс". Инвестиции на эти цели достигли объема в $150 млн.

Строительство субпарка официально началось в марте 2016 г. Он стал крупнейшим проектом в "Великом камне". В целом на его реализацию планируется потратить $500 млн.

Первая очередь занимает площадь 29 га. На этом участке расположены складские помещения, выставочный центр и бизнес-центр общей площадью 100 000 кв. м. Как ожидается, к концу 2017 г. в "Великом камне" будет 20 резидентов.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" расположен неподалеку от международного аэропорта Минска, белорусской столицы. Индустриальный парк является крупнейшим проектом Белоруссии по сотрудничеству с КНР.

Среди резидентов "Великого камня" зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.

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