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Китай нарастил покупку казначейских облигаций США
Новости дня

Китай нарастил покупку казначейских облигаций США

17.05.2017 15:00

Пекин, 17 мая /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. Китай нарастил покупку казначейских облигаций США на $27,9 млрд. КНР второй месяц подряд увеличивает запасы казначейских облигаций США, сообщило американское Министерство финансов.



К концу третьего месяца текущего года у Поднебесной находились указанные ценные бумаги в объеме более $1,087 трлн. Это на $157 млрд меньше, чем в конце марта 2016 г. Китай остается вторым крупнейшим кредитором США.

На первом месте находится Япония, которая в марте увеличила покупку долговых обязательств США на $3,4 млрд, доведя их общий объем до $1,118 трлн.

К концу третьего месяца 2017 г. общий объем госдолга США, который оплатили иностранные кредиторы, превысил $6,079 трлн.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.

Так, поступления от сбора налога на добавленную стоимость выросли на 7,2%, подоходного налога с предприятий – на 17,9%, подоходного налога с физических лиц – на 40,8%, таможенных пошлин – на 37,2%.

Бюджетные расходы КНР за январь-февраль 2017 г. составили 2,48 трлн юаней. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом расходы из центрального бюджета достигли 340,3 млрд юаней с увеличением на 8,1%, а из местных бюджетов – более 2,14 трлн юаней с приростом на 19,1%.

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