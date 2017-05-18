Стремительно растет грузооборот аэропорта "Синьчжэн"

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18.05.2017 04:00

Пекин, 18 мая /ChinaPRO.ru/ – За январь-апрель 2017 г. суммарный объем грузовых перевозок международного аэропорта "Синьчжэн" в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань превысил 120 000 т. Это почти в два раза больше, чем за январь-апрель 2016 г. Причем 60% груза пришлось на страны Шелкового Пути.

За весь 2016 г. объем грузооборота "Синьчжэна" с другими странами составил 270 000 т. В частности, на долю товаров из Европы пришлось 150 000 т грузов, а на азиатские страны – 60 000 т.



Через аэропорт в Китай из стран Шелкового Пути ввозятся детали автомобилей, мясо, морепродукты, цветы, сухое молоко, косметика и др. "Синьчжэн" стал ярким примером активных авиагрузоперевозок между КНР и странами вдоль "Пояса и пути".



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., китайские предприятия заключили 1000 новых контрактов на выполнение подрядных работ в странах Шелкового Пути. За три месяца текущего года объем выполненных подрядных работ в этих государствах достиг $14,4 млрд. Это на 4,7% больше, чем за январь-март 2016 г.



К концу 2016 г. китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в странах Шелкового Пути. За 2013-2016 гг. прямые инвестиции Китая в экономику этих государств превысили $60 млрд.



Как сообщалось, инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.