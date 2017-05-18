Китай расширит финансирование малого бизнеса

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18.05.2017 06:00

Пекин, 18 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти продолжают поддержку малого бизнеса в стране. На днях Народный банк КНР опубликовал рабочую программу на 2017-2019 гг., в рамках которой предусмотрено увеличение финансирования субъектов малого бизнеса под залог дебиторской задолженности.

Программа была разработана совместно экспертами Народного банка, Министерством промышленности и информатизации, Министерством коммерции, Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом, Комитетом по контролю и управлению банковской отраслью и Государственным управлением валютного контроля Китая.



Дебиторская задолженность является важным ликвидным активом малого бизнеса, уверены аналитики Народного банка. Онлайн-платформа финансирования малого бизнеса под залог дебиторской задолженности была открыта31 декабря 2013 г.



К концу марта 2017 г. через этот сервис было выделено 1,6 трлн юаней ($233 млрд). На данный показатель приходится 35% от всего объема финансирования малого бизнеса в Поднебесной.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., чистая прибыль 1598 малых и средних предприятий Китая, акции которых котируются в общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, достигла 21,05 млн юаней ($3,05 млн). Это на 26,29% больше, чем за 2015 г. Средние годовые доходы от основной хозяйственной деятельности указанных фирм в прошлом году составили 212 млн юаней, увеличившись на 25% в годовом сопоставлении.



Общая стоимость активов каждой из компаний в среднем достигла 464 млн юаней. Данный показатель прибавил 23,9%.