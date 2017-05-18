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Китайская Huawei развивает IT-услуги в Болгарии
Новости дня

Китайская Huawei развивает IT-услуги в Болгарии

18.05.2017 08:00

Пекин, 18 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайский телекоммуникационный гигант Huawei развивает в Болгарии сферу IT-услуг. Это связано с тем, что Болгария стала одной из двух пилотных стран Европы, в которых реализуется идея электронного правительства Европейского Союза.



Huawei также поддерживает стратегические усилия Болгарии по созданию регионального хаба облачных вычислений.

Китайская компания присутствует в Болгарии с 2004 г. и является крупным поставщиком на местном телекоммуникационном рынке.

Как сообщалось, в 2016 г. суммарная выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei превысила 521 млрд юаней ($75 млрд). Это на 32% больше, чем в 2015 г. Чистая прибыль компании в прошлом году достигла 37 млрд юаней. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.

В 2016 г. объем потребительских продаж Huawei достиг 179,8 млрд юаней. Данный показатель вырос на 44% в годовом сопоставлении. Выручка компании, связанная с деятельностью по обеспечению передачи данных, увеличилась на 24% и достигла 290,6 млрд юаней, а продажи предприятий Huawei подскочили на 47% – до 40,7 млрд юаней.

Расходы компании на исследования и разработки в 2016 г. выросли на 76,4 млрд юаней. За последние десять лет инвестиции Huawei на эти цели превысили 310 млрд юаней.

Компания ведет свою деятельность в более чем 170 странах и регионах. В Huawei работают примерно 170 000 человек по всему миру.

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