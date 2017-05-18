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18.05.2017 10:00

Пекин, 18 мая /ChinaPRO.ru/ – Грузия и Китай заключили соглашение о свободной торговле. Грузинские бизнесмены воспринимают этот факт как серьезный успех, раскрывающий перед их страной большие перспективы. Подписание документа состоялось в рамках форума по международному сотрудничеству "Пояса и пути" в Пекине.

Соглашение о свободной торговле подтолкнет развитие бизнеса в Грузии. Сейчас многие грузинские компании уже наладили сотрудничество с китайскими.



В частности, в городе Марнеули на востоке Грузии открылся демонстрационный тепличный комплекс. Китайские специалисты помогают грузинским аграриям наладить выращивание овощей в теплицах.



А китайская компания Xin Changcheng International Travel Agency Limited выразила заинтересованность в инвестировании средств в развитие туризма в Грузии.



Развивается и взаимная торговля. Главной статьей грузинского экспорта в Поднебесную стало вино. Так, за январь-июнь 2016 г. китайские компании привезли из Грузии 1,88 млн бутылок вина по 0,75 л. Это на 148% больше, чем годом ранее. Китай вышел на третье место среди крупнейших закупщиков грузинского вина.