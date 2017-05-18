Сборы индийской комедии "Дангал" в КНР достигли рекорда

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18.05.2017 12:00

Пекин, 18 мая /ChinaPRO.ru/ – Индийская комедия "Дангал" вышла в лидеры китайского проката по кассовым сборам. Так, за первую неделю – с 8 по 14 мая 2017 г. – фильм заработал 330 млн юаней ($48 млн).

В целом картина собрала уже более 487 млн юаней, став самым кассовым индийским фильмом в КНР.



На втором месте по кассовым сборам находится блокбастер "Стражи Галактики-2" – 213 млн юаней. На третьем месте – "Меч короля Артура" со сборами в 36 млн юаней, на четвертом – "Шоквейв" (28 млн юаней), на пятом – боевик "Наркоугроза" (28 млн юаней) сянганского производства.



Ранее сообщалось, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд).



По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. В 2015 г. китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259.