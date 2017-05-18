КНР профинансирует крупный строительный проект в Белоруссии

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18.05.2017 15:00

Пекин, 18 мая /ChinaPRO.ru/ – Правительство КНР выделит Белоруссии технико-экономическую помощь в размере 300 млн юаней ($43,47 млн) для подготовки и реализации проекта ”Строительство социального жилья“. Стороны заключили соответствующее соглашение.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Белоруссии и Китая планируют реализовать более 30 крупных инвестиционных проектов. На эти цели планируется выделить средства китайских банков и правительства в размере $6 млрд. По данным белорусских властей, проекты планируется реализовать в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.



Главным проектом двусторонних экономических отношений остается китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Белоруссии. Среди резидентов зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.



В частности, "САС Индастриал" планирует реализовать в парке инвестпроект по производству радиаторов из литого алюминия, а также радиаторов из стали и алюминия. Объем инвестиций на эти цели составит $16 млн. А корпорация China Merchants Group инвестировала $500 млн в создание китайско-белорусского торгово-логистического комплекса, который расположится в промпарке.