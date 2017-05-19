Замедлился рост цен на жилье в Поднебесной

19.05.2017 04:00
Пекин, 19 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. темпы роста цен на жилье замедлились в 30 из 70 крупных и средних городов Китая по сравнению с аналогичным показателем апреля 2016 г, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
В марте текущего года замедление темпов роста цен отмечалось только в 24 городах Поднебесной.
По сравнению с предыдущим месяцем в апреле стоимость жилой недвижимости снизилась в 31 городе.
Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2017 г. объем инвестиций в сферу недвижимости китайской экономики увеличился на 9,3% относительно уровня января-апреля 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,2% выше, чем за первые три месяца текущего года.
По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении. Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.