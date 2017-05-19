Замедлился рост цен на жилье в Поднебесной

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19.05.2017 04:00

Пекин, 19 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. темпы роста цен на жилье замедлились в 30 из 70 крупных и средних городов Китая по сравнению с аналогичным показателем апреля 2016 г, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В марте текущего года замедление темпов роста цен отмечалось только в 24 городах Поднебесной.



По сравнению с предыдущим месяцем в апреле стоимость жилой недвижимости снизилась в 31 городе.



Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2017 г. объем инвестиций в сферу недвижимости китайской экономики увеличился на 9,3% относительно уровня января-апреля 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,2% выше, чем за первые три месяца текущего года.



По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении. Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.