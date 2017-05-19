КНР предоставит Белоруссии кредит на строительство завода

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19.05.2017 06:00

Пекин, 19 мая /ChinaPRO.ru/ – Китай предоставит Белоруссии льготный покупательский кредит для реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству специальных машин в поселке Колодищи Минского района". В настоящее время стороны готовятся к переговорам об условиях кредитования.

Правительство Белоруссии намерено привлечь в 2017-2022 гг. средства Экспортно-импортного банка Китая. Срок кредита составит 18 лет. Инвестиции на строительство завода запланированы в размере $192,7 млн.



Ранее сообщалось, что правительство КНР выделит Белоруссии технико-экономическую помощь в размере 300 млн юаней ($43,47 млн) для подготовки и реализации проекта ”Строительство социального жилья“.



В целом бизнесмены Белоруссии и Китая планируют реализовать более 30 крупных инвестиционных проектов. На эти цели планируется выделить средства китайских банков и правительства в размере $6 млрд. По данным белорусских властей, проекты планируется реализовать в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.



Главным проектом двусторонних экономических отношений остается китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Белоруссии. Среди резидентов зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.