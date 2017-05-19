Казахстан и Китай построят завод по производству соды

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19.05.2017 08:00

Пекин, 19 мая /ChinaPRO.ru/ – Казахстанская компания "Аралтуз" и китайская Qinghai Desheng Soda AshIndustrial Co.Ltd построят в Казахстане завод по производству кальцинированной соды. Они заключили соответствующее соглашение.

Уставный капитал совместного предприятия превысит 17,5 млрд тенге ($5,59 млрд). Объем инвестиций в строительство завода мощностью 300 000 т в год превысит 87,5 млрд тенге ($27,95 млрд).



В настоящее время потребность Казахстана в кальцинированной соде составляет 400 000 т ежегодно. Она полностью покрывается за счет импорта из Российской Федерации.



Ранее сообщалось, что благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. В частности, китайская корпорация по импорту-экспорту зерна и масел "Айцзюй" в 2016 г. закупила в Казахстане 2300 т масла, более 5000 т муки, 1500 тонн пшеницы и 50 тонн другой пищевой продукции. "Айцзюй" также инвестировала в строительство завода на территории Казахстана. Предприятие будет перерабатывать до 1000 т пшеницы в день.



"Айцзюй" разработала казахстанские поля, на которых возделывается пшеница и рапс. В 2017 г. китайская компания планирует засеять зерном 100 000 га полей в Казахстане. В долгосрочной перспективе площадь пашни будет расширена до 333 000 га. В этом году ожидается урожай в объеме 200 000 т рапса и 100 000 т пшеницы.



По официальным данным, в Сиане в 2016 г. дефицит зерна достиг 1,844 млрд кг, а дефицит масложировой продукции – 173 млн кг. Примерно 50% потребности населения в зерне и 100% в масле покрываются за счет закупок в других регионах.