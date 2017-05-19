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Китай построит самое высокое здание в Африке
Новости дня

Китай построит самое высокое здание в Африке

19.05.2017 12:00

Пекин, 19 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайская CRCC совместно с марокканской компанией построит самое высокое здание в Рабате (Марокко). Компании 17 мая 2017 г. выиграли тендер на реализацию проекта. Инвестиции на эти цели запланированы в объеме $375 млн.



Высота небоскреба составит 250 м, а общая площадь – 86 000 кв. м. Проект предусматривает природосберегающую концепцию дизайна. В здании будут располагаться офисы, отель и высококлассные квартиры.

В совместном предприятии, сформированном CRCC и марокканской компанией для реализации проекта, китайской стороне принадлежит 60%, а марокканской – 40%.

Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год с помощью прямых инвестиций китайских компаний в странах Шелкового Пути было создано 7961 предприятие.

Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

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