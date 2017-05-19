КНР инвестировала в страны Шелкового Пути $3,98 млрд

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19.05.2017 15:00

Пекин, 19 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., Китай инвестировал в экономику 45 стран Шелкового Пути $3,98 млрд, сообщило Министерство коммерции КНР. На долю этого показателя пришлось 15,1% от всего объема зарубежных капиталовложений Поднебесной.

Это в два раза больше, чем в 2016 г., когда указанная доля достигала 8,2%. В частности, на 1674,14% выросли китайские инвестиции в Пакистане, на 809% – в Шри-Ланке, на 241,3% – в Лаосе, на 62,74% – в Камбодже.



КНР стала самым крупным иностранным инвестором в Узбекистане, Лаосе, Пакистане и Камбодже.



Ранее Китай заявил намерении выделить Фонду Шелкового Пути $124 млрд. До 2020 г. страна направит 60 млрд юаней ($8,7 млрд) в качестве помощи развивающимся странам и международным организациям, участвующим в строительстве нового Шелкового Пути.



Как сообщалось, инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.