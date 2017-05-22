Растет экспорт китайских автомобилей

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22.05.2017 04:00

Пекин, 22 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем поставок китайских автомобилей за рубеж достиг 810 000 единиц. Это на 7,2% больше, чем в 2015 г., сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. По предварительным оценкам, экспорт китайских автомобилей растет благодаря инициативе "Пояс и путь".

В частности, в прошлом году экспорт автобусов из Китая составил 142 000 штук с приростом на 20,3% в годовом сопоставлении, а легковых автомобилей – 334 000 с увеличением на 8,5%.



Китайские автокомпании все чаще открывают свои производства в других странах. В частности, FAW (First Automotive Group Works) открыл в России продажи кроссовера Besturn Х80, собранного на российском заводе китайской компании. Первая партия из 87 внедорожников реализуется через десять российских дистрибьюторов.



В ходе реализации инициативы "Пояс и путь" FAW успешно освоила рынок 48 стран Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Среднего Востока. Компания имеет 276 зарубежных дистрибьюторов. Объем экспорта автомобилей и запчастей FAW превысил 5 млрд юаней ($725 млн).



Другие китайские автопроизводители – Great Wall Motors, Geely Group и Chery Group – тоже расширяют свое присутствие в странах Шелкового Пути. Например, Great Wall Motors успешно продает свои автомобилия в России, Австралии и ЮАР. В Российской Федерации у компании есть завод, расположенный на территории Тульской области. Общий объем инвестиций на эти цели составит $500 млн. Предприятие может выпускать 150 000 машин ежегодно.