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Внешняя торговля Синьцзяна увеличилась на 46,7%
Новости дня

Внешняя торговля Синьцзяна увеличилась на 46,7%

22.05.2017 06:00

Пекин, 22 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая достиг $6,6 млрд. Это на 46,7% больше, чем за январь-апрель 2016 г. Таковы данные таможни административного центра региона – города Урумчи.



За четыре месяца текущего года экспорт Синьцзяна достиг $5,7 млрд. Это на 47,7% больше, чем годом ранее. Основным статьями экспорта стали текстиль, обувь и автозапчасти.

За январь-апрель 2017 г. импорт региона достиг $900 млн. Он вырос на 40,2% в годовом сопоставлении. За отчетный период ввозилась в основном сельхозпродукция и целлюлоза.

Крупнейшими торговыми партнерами Синьцзяна стали страны Шелкового Пути, в том числе – Казахстан, Монголия, Пакистан, Индия и Германия.

Ранее сообщалось, что за апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 2,22 трлн юаней ($321 млрд). Это на 16,2% больше, чем в апреле 2016 г. Так, за четвертый месяц текущего года экспорт Поднебесной достиг 1,24 трлн юаней. Он вырос на 14,3% в годовом сопоставлении. В то же время импорт страны составил 979,1 млрд юаней с приростом на 18,6%.

По итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот страны составил 8,42 трлн юаней. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 14,7% – до 4,57 трлн юаней, а импорт – на 27,8%, до 3,85 трлн юаней. Положительное сальдо упало на 26,2% – до 715 млрд юаней.

В течение первых четырех месяцев 2017 г. крупнейшим торговым партнером Китая были страны Европейского Союза. Объем товарооборота с ними достиг 1,24 трлн юаней с приростом на 15,5%. На торговлю с ЕС пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли Китая за январь-апрель текущего года.

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