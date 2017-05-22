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На Тайване зафиксирован рекордный рост промпроизводства
Новости дня

На Тайване зафиксирован рекордный рост промпроизводства

22.05.2017 08:00

Пекин, 22 мая /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. на Тайване объем промышленного производства достиг 3,17 трлн новых тайваньских долларов ($105 млрд). Это на 11,35% больше, чем за январь-март 2016 г. Рост промпроизводства на острове стал рекордным за последние шесть лет.



Он достигнут благодаря повышенному глобальному спросу на электронные компоненты. В частности, объем выпуска тайваньских полупроводников вырос на 9,86%, а плоскопанельных изделий на 33% в годовом сопоставлении аналогичных показателей.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2017 г., промышленное производство в Китае выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем за апрель 2016 г. В марте текущего года промпроизводство в Поднебесной увеличилось на 7,6%.

По итогам января-апреля 2017 г., прирост данного показателя составил 6,7% в годовом сопоставлении. Так, у государственных предприятий промышленное производство выросло на 5,6%, у акционерных компаний – на 6,9%, у фирм с участием зарубежного капитала рост составил 5,5%.

За январь-февраль 2017 г. объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г. А в декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении.

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