В Китай поступила нефть по трубопроводу из Мьянмы

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22.05.2017 10:00

Пекин, 22 мая /ChinaPRO.ru/ – В Китай впервые поступила сырая нефть, транспортируемая по китайско-мьянмскому трубопроводу. Она достигла границ Китая в районе города Жуйли, на территории юго-западной китайской провинции Юньнань, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC).

Каждый день нефть будет транспортироваться на расстояние примерно 50 км, чтобы достичь конечного пункта в городе Аньнин, расположенном примерно в 650 км от государственной границы.



Нефтепровод Китай – Мьянма официально введен в эксплуатацию в апреле 2017 г. Общая протяженность трубопровода составляет 1420 км.



Вскоре начнет работу нефтеперерабатывающий завод CNPC в юго-западной китайской провинции Юньнань. Его мощность по переработке сырья составляет 13 млн т нефти в год. Нефтепродукты, выпущенные предприятием, планируется поставлять в провинции Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район, а также в город Чунцин.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. объем добычи сырой нефти в Китае снизился до 48,02 млн т. Это на 6,8% меньше, чем за январь-март 2016 г. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы страны сократили производство и увеличили импорт из-за высоких эксплуатационных расходов. Только за март текущего года объем добычи сырой нефти в Поднебесной составил 16,58 млн т. Он снизился на 4,6% по сравнению с мартом прошлого года.



По итогам первых трех месяцев 2017 г., объем переработки сырой нефти в стране составил 138,22 млн т с приростом на 4,5% в годовом сопоставлении.



За январь-март текущего года производство природного газа в КНР составило 38,74 млрд куб. м. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.