Китайские компании построят новую ветку киевского метро

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22.05.2017 12:00

Пекин, 22 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайский консорциум, в который вошли компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group, станет подрядчиком на проекте строительства четвертой линии метрополитена в Киеве (Украина). Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

Специалисты китайского консорциума проведут оценку проекта, в том числе – технико-экономическое обоснование и смета. При необходимости китайские специалисты выполнят проектно-строительные работы, а в дальнейшем будут управлять закупками стройматериалов и оборудования. Кроме того, консорциум привлечет средства от финансовых учреждений Китая на реализацию проекта.



Четвертая ветка метро в Киеве протяженностью 16 км соединит крупный жилой массив Троещина, расположенный на северо-востоке города, с его центром. По предварительным оценкам, инвестиции на эти цели составят $1,3 млрд.



Ранее сообщалось, что Китай вышел на второе место среди торговых партнеров Украины. КНР также стала четвертым по величине рынком сбыта для украинской продукции. По итогам 2015 г., объем двустороннего товарооборота стран достиг $6,2 млрд.



Китай и Украина также реализуют инвестиционные проекты, финансовый объем которых оценивается в более чем $7 млрд. Среди основных направлений, в которые поступают капиталовложения, выделяются создание инфраструктуры, объекты энергетики и развитие сельского хозяйства.