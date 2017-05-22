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Увеличился сектор услуг спутниковой навигации КНР
Новости дня

Увеличился сектор услуг спутниковой навигации КНР

22.05.2017 15:00

Пекин, 22 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. валовая продукция компаний в сфере услуг спутниковой навигации и позиционирования Китая достигла 211,8 млрд юаней ($30,69 млрд). Это на 22,06% больше, чем в 2015 г., сообщила Китайская ассоциация спутниковой навигации и позиционирования.



В частности, производство чипов, устройств, программных продуктов, навигационных данных и терминального оборудования, непосредственно применяемых в спутниковой навигации, в КНР составило 80,8 млрд юаней.

В прошлом году в стране проведено масштабное внедрение китайской системы спутниковой навигации Beidou в сферы транспорта, электроэнергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства.

Спутниковая система Beidou-2 в настоящее время состоит из 14 спутников и 32 наземных станций. Вскоре Китай приступит к созданию глобальной навигационной системы Beidou-3. Запуск первого спутника этой системы запланирован на июль 2017 г. К концу текущего года орбитальная спутниковая группировка системы Beidou-3 составит от шести до восьми спутников.

К 2020 г. на орбитах будет работать 35 космических аппаратов Beidou, в том числе – пять геостанционарных и 30 негеостационарных спутников.

Напомним, что строительство Beidou-1 началось в 1994 г. В 2000 г. она в составе двух спутников на геостационарной орбите вступила в эксплуатацию и была ориентирована на китайских пользователей. Создание Beidou-2 началось в 2004 г. К концу 2012 г. она состояла из 14 спутников. Эта система предназначена для обслуживания пользователей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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