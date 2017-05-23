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В 2017 г. инвестиции в развитие туризма КНР превысят $217 млрд
Новости дня

В 2017 г. инвестиции в развитие туризма КНР превысят $217 млрд

23.05.2017 04:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. инвестиции в развитие туристической отрасли Китая превысят 1,5 трлн юаней ($217 млрд). Это на 20% больше, чем в 2016 г., сообщалось на Китайском совещании по содействию инвестициям в туризм.



В прошлом году объем внутреннего туризма в Китае достиг 4,44 млрд человек. По итогам 2016 г., доходы от туризма в стране составили 4,69 трлн юаней. Инвестиции в туризм КНР достигли свыше 1,29 трлн юаней. Они выросли на 29% относительно уровня 2015 г. Темпы роста данного показателя держались на 18% выше роста капиталовложений в сферу услуг, а также на 21% выше роста инвестиций в основные фонды страны.

Как ожидается, в 2040 г. размер китайского туристического рынка может превысить 14 млрд человек.

Ранее сообщалось, что власти КНР планируют нарастить объем ежегодных инвестиций в туризм с 1,3 трлн юаней ($188 млрд) в 2016 г. до 2 трлн юаней ($289 млрд) в 2020 г. Для этого, в частности, китайское правительство будет стимулировать развитие информационных технологий в сфере туризма.

В соответствии с планом Государственного управления по делам туризма Китая, к 2020 г. на всех основных достопримечательностях страны будет действовать бесплатный Wi-Fi. Кроме того, планируется развивать услуги предоставления аудиогидов и онлайн-бронирования. Для повышения безопасности, в местах скопления туристов будет вестись видеонаблюдение и экологический мониторинг.

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