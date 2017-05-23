Китайцы проведут дноуглубительные работы в порту "Южный"

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23.05.2017 06:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – "Администрация морских портов Украины" и китайская компания China Harbour Engineering company Ltd. (CHEC) заключили контракт на проведение дноуглубительных работ в порту "Южный", который находится в Одесской области Украины. Общая стоимость работ превысит 1 млрд гривен ($38 млн).

Порт "Южный" занимает первое место на Украине по объемам перевалки грузов.



СHEC стала первой китайской компанией, выигравшей открытый тендер на реализацию крупного инфраструктурного проекта на Украине.



По контракту CHEC углубит один из подходных каналов в гавани с 16 м до 19 м, а также создаст операционную акваторию глубиной 16 м возле трех причалов порта. Это поспособствует увеличению грузооборота "Южного" и созданию сотен рабочих мест.



Ранее сообщалось, что Китай вышел на второе место среди торговых партнеров Украины. КНР также стала четвертым по величине рынком сбыта для украинской продукции. По итогам 2015 г., объем двустороннего товарооборота стран достиг $6,2 млрд.



Китай и Украина также реализуют инвестиционные проекты, финансовый объем которых оценивается в более чем $7 млрд. Среди основных направлений, в которые поступают капиталовложения, выделяются создание инфраструктуры, объекты энергетики и развитие сельского хозяйства.



Напомним, что за январь-апрель 2016 г. прямые инвестиции Китая в нефинансовые сферы экономики других стран достигли 391,45 млрд юаней ($60,22 млрд). Это на 71,8% больше, чем за январь-апрель 2015 г.