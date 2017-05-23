Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Доходы китайской Alibaba Group выросли на 56%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Доходы китайской Alibaba Group выросли на 56%
Новости дня

Доходы китайской Alibaba Group выросли на 56%

23.05.2017 08:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам последнего финансового года, доходы китайского интернет-гиганта Alibaba Group составили 38,579 млрд юаней ($5,59 млрд). Это на 60% больше, чем в прошлом финансовом году. При этом доходы корпорации достигли 158,273 млрд юаней с приростом на 56% в годовом сопоставлении. Последний финансовый год Alibaba Group длился с 31 марта 2016 г. по 31 марта 2017 г.



По итогам января-марта текущего года, доходы Alibaba Group от предпринимательской деятельности в сфере электронной торговли составили 31,57 млрд юаней с приростом на 47% в годовом сопоставлении. За весь финансовый год данный показатель достиг 133,88 млрд юаней, увеличившись на 45%.

За три первых месяца 2017 г. доходы Alibaba Group от облачных вычислений превысили 2,16 млрд юаней. Это на 103% больше, чем годом ранее. Доходы за весь финансовый год составили 6,66 млрд юаней с увеличением на 121%.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group и его финансовая служба Ant Financial уплатили 23,8 млрд юаней ($3,41 млрд) налогов. Это на 33% больше, чем в 2015 г.

Рыночная стоимость Alibaba Group превзошла все остальные котирующиеся на бирже азиатские фирмы. Так, к завершению торгов 16 сентября 2016 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций владеющей крупнейшей площадкой для электронной коммерции Alibaba Group составила $104,64 за акцию. Таким образом, капитализация компании в общей сложности превысила $266 млрд.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Более 2 млн бедняков Китая переместятся в лучшие условия
2Китай остается популярным направлением для инвестиций
3Китайская CGN создает штаб-квартиру в Юго-Восточной Азии
4Китайская корпорация построит в Киргизии каскад ГЭС
5В Китае растет объем займов в юанях


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.