Доходы китайской Alibaba Group выросли на 56%

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23.05.2017 08:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам последнего финансового года, доходы китайского интернет-гиганта Alibaba Group составили 38,579 млрд юаней ($5,59 млрд). Это на 60% больше, чем в прошлом финансовом году. При этом доходы корпорации достигли 158,273 млрд юаней с приростом на 56% в годовом сопоставлении. Последний финансовый год Alibaba Group длился с 31 марта 2016 г. по 31 марта 2017 г.

По итогам января-марта текущего года, доходы Alibaba Group от предпринимательской деятельности в сфере электронной торговли составили 31,57 млрд юаней с приростом на 47% в годовом сопоставлении. За весь финансовый год данный показатель достиг 133,88 млрд юаней, увеличившись на 45%.



За три первых месяца 2017 г. доходы Alibaba Group от облачных вычислений превысили 2,16 млрд юаней. Это на 103% больше, чем годом ранее. Доходы за весь финансовый год составили 6,66 млрд юаней с увеличением на 121%.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group и его финансовая служба Ant Financial уплатили 23,8 млрд юаней ($3,41 млрд) налогов. Это на 33% больше, чем в 2015 г.



Рыночная стоимость Alibaba Group превзошла все остальные котирующиеся на бирже азиатские фирмы. Так, к завершению торгов 16 сентября 2016 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций владеющей крупнейшей площадкой для электронной коммерции Alibaba Group составила $104,64 за акцию. Таким образом, капитализация компании в общей сложности превысила $266 млрд.