АБР выделил $95 млн китайской сельскохозяйственной компании

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23.05.2017 10:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – Азиатский банк развития (АБР) предоставит кредит в объеме $95 млн для китайской сельскохозяйственной компании Jiangsu Lihua Animal Husbandry, которая планирует направить средства на развитие отрасли устойчивого разведения скота в Китае.

Заем поможет компании Lihua увеличить к 2020 г. число подведомственных предприятий на 24% – до 5600. Благодаря этому доходы фермеров увеличатся вдвое.



Ранее сообщалось, что за январь-апрель 2017 г. объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным показателем января-апреля 2016 г.



В частности, инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) в КНР за первые два месяца текущего года выросли на 8,9% в годовом сопоставлении. При этом капиталовложения государственных предприятий увеличились на 14,4%, а частных – на 6,7%. На долю частного сектора приходится около 60% от общего объема инвестиций в основные активы Китая.



Напомним, что в 2016 г. объем инвестиций в основные фонды Китая увеличился на 8,1% относительно уровня 2015 г. Темпы роста оказались ниже, чем годом ранее.