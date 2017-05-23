КНР – лидер по инвестиционным проектам в Германии

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23.05.2017 12:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – Китай на протяжении последних трех лет является лидером по количеству реализуемых в Германии инвестиционных проектов. Об этом сообщила компания German Trade & Invest в Докладе о прямых иностранных инвестициях за 2016 г.

В прошлом году китайские инвесторы основали в Германии 281 проект. В 2015 г. аналогичный показатель достигал 260, а в 2014 г. – 190 проектов.



Согласно докладу, в 2016 г. в Германии работали 1944 программы иностранного инвестирования, из которых 40% приходилось на страны Европейского Союза. На втором месте после Китая по объему инвестиций находятся США (242 проекта), на третьем – Швейцария (194 проекта), на четвертом – Великобритания (125 проектов), на пятом – Нидерланды (105 проектов).



Китайские инвесторы в Германии специализируются в сферах торговли, финансовых услуг, машиностроения и оборудования, электроники и полупроводников, автомобилестроении.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год с помощью прямых инвестиций китайских компаний в странах Шелкового Пути было создано 7961 предприятие.