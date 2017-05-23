Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / КНР – лидер по инвестиционным проектам в Германии
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
КНР – лидер по инвестиционным проектам в Германии
Новости дня

КНР – лидер по инвестиционным проектам в Германии

23.05.2017 12:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – Китай на протяжении последних трех лет является лидером по количеству реализуемых в Германии инвестиционных проектов. Об этом сообщила компания German Trade & Invest в Докладе о прямых иностранных инвестициях за 2016 г.



В прошлом году китайские инвесторы основали в Германии 281 проект. В 2015 г. аналогичный показатель достигал 260, а в 2014 г. – 190 проектов.

Согласно докладу, в 2016 г. в Германии работали 1944 программы иностранного инвестирования, из которых 40% приходилось на страны Европейского Союза. На втором месте после Китая по объему инвестиций находятся США (242 проекта), на третьем – Швейцария (194 проекта), на четвертом – Великобритания (125 проектов), на пятом – Нидерланды (105 проектов).

Китайские инвесторы в Германии специализируются в сферах торговли, финансовых услуг, машиностроения и оборудования, электроники и полупроводников, автомобилестроении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год с помощью прямых инвестиций китайских компаний в странах Шелкового Пути было создано 7961 предприятие.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Более 2 млн бедняков Китая переместятся в лучшие условия
2Китай остается популярным направлением для инвестиций
3Китайская CGN создает штаб-квартиру в Юго-Восточной Азии
4Китайская корпорация построит в Киргизии каскад ГЭС
5В Китае растет объем займов в юанях


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.