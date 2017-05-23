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Началось строительство высокоскоростной железной дороги Пекин – Бачжоу
Новости дня

Началось строительство высокоскоростной железной дороги Пекин – Бачжоу

23.05.2017 15:00

Пекин, 23 мая /ChinaPRO.ru/ – Началось строительство высокоскоростной железной дороги между китайской столицей и городом Бачжоу. Эта же линия соединит строящийся новый пекинский аэропорт с новым районом Сюнъань.



Бачжоу расположен в провинции Хэбэй, в 80 км к югу от Пекина, рядом с Сюнъанем.

Строительство железной дороги Пекин – Бачжоу завершится в 2019 г. Скорость движения поездов по линии составит 350 км/ч. Она станет участком магистрали Пекин – Цзюлун (специальный административный район Сянган). Таким образом, в 2019 г. Сянган будет соединен с Сюнъанем железнодорожным сообщением.

Напомним, что в 2016 г. объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). Инвестиции в железнодорожное строительство КНР на протяжении трех лет превышают 800 млрд юаней.

В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории Поднебесной составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.

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