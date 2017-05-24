Торговля между КНР и Тайванем выросла на 14,8%

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24.05.2017 06:00

Пекин, 24 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем торговли между материковым Китаем и Тайванем достиг $41,75 млрд. Это на 14,8% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

Китайский экспорт на остров за три первых месяца текущего года составил $9,34 млрд с приростом на 10% в годовом сопоставлении. В то же время тайваньский импорт в Поднебесной достиг $32,41 млрд с увеличением на 16,3%.



Тайвань занял седьмое место по товарообороту и шестое по импорту среди основных торговых партнеров материкового Китая.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., Тайвань поставил в Китай товары на сумму $6,12 млрд. Это на 12,7% больше, чем в январе 2016 г. Материковая часть КНР остается крупнейшим экспортным рынком для острова.



В целом, январский экспорт острова составил $23,74 млрд с приростом на 7% в годовом сопоставлении показателей, а импорт – $20,25 млрд с увеличением на 8,4%. Активное сальдо внешней торговли Тайваня за первый месяц текущего года составило $3,5 млрд.



По итогам 2016 г., объем торговли между Китаем и Тайванем составил $179,6 млрд. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 г.