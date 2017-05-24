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На 2,8% сократились тайваньские инвестиции в Китае
Новости дня

На 2,8% сократились тайваньские инвестиции в Китае

24.05.2017 10:00

Пекин, 24 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем притока тайваньских инвестиций в экономику материковой части Китая составил $590 млн. Это на 2,8% меньше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



Как сообщалось, за первые два месяца текущего года суммарный объем фактически использованных зарубежных капиталов в Поднебесной сократился на 2,3% и составил 138,68 млрд юаней. Больше всего инвестиций направлено в производственный сектор и сферу услуг.

По итогам января-февраля 2017 г., объем реальных инвестиций 10 государств и районов, основных инвесторов КНР, достиг 131,27 млрд юаней. На этот показатель пришлось 94,7% от общего объема фактически использованных зарубежных инвестиций за два месяца 2017 г. Это на 11,3% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что реальные инвестиции в китайскую экономику, поступившие из специального административного района Сянган (Гонконг), за два месяца 2017 г. выросли на 22,7%, с Тайваня – на 29,9%, а из 28 государств Европейского Союза – на 13,8%.

Напомним, что за 2016 г. в материковой части Китая было зарегистрировано 3517 проектов с участием тайваньского капитала. Это на 18,7% больше, чем в 2015 г. На эти цели использовано $1,96 млрд инвестиций, поступивших в КНР с острова. Данный показатель вырос на 27,7% в годовом сопоставлении.

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