КНР вводит пошлины на импортный сахар вне квоты

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24.05.2017 12:00

Пекин, 24 мая /ChinaPRO.ru/ – КНР вводит трехлетние пошлины на сахар, ввозимый в страну вне квоты. По данным Министерства коммерции Китая, эта мера вводится для защиты китайских производителей.

Так, на период с 22 мая 2017 г. по 21 мая 2018 г. установлена пошлина на уровне 45%, на 2018-2019 гг. – 40%, а на 2019-2020 гг. – 35%.



Данному решению предшествовало расследование, инициированное в 2016 г. по просьбе китайских производителей сахара. По итогам расследования был установлен факт причинения серьезного ущерба китайским компаниям в результате резкого увеличения поставок сахара из-за границы в течение 2011-2016 гг.



Введенные пошлины не распространяются на импорт внутри квоты, которая составляет 1,95 млн т на 2017 г.



В 2016 г. Поднебесная импортировала 3,06 млн т сахара. Это на 36,8% меньше, чем в 2015 г.



Ранее сообщалось, что за апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 2,22 трлн юаней ($321 млрд). Это на 16,2% больше, чем в апреле 2016 г. По итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот страны составил 8,42 трлн юаней. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 14,7% – до 4,57 трлн юаней, а импорт – на 27,8%, до 3,85 трлн юаней. Положительное сальдо упало на 26,2% – до 715 млрд юаней.



В течение первых четырех месяцев 2017 г. крупнейшим торговым партнером Китая были страны Европейского Союза. В первую четверку крупнейших торговых партнеров Поднебесной также вошли США, государства АСЕАН и Япония.