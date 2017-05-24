Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / КНР вводит пошлины на импортный сахар вне квоты
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
КНР вводит пошлины на импортный сахар вне квоты
Новости дня

КНР вводит пошлины на импортный сахар вне квоты

24.05.2017 12:00

Пекин, 24 мая /ChinaPRO.ru/ – КНР вводит трехлетние пошлины на сахар, ввозимый в страну вне квоты. По данным Министерства коммерции Китая, эта мера вводится для защиты китайских производителей.



Так, на период с 22 мая 2017 г. по 21 мая 2018 г. установлена пошлина на уровне 45%, на 2018-2019 гг. – 40%, а на 2019-2020 гг. – 35%.

Данному решению предшествовало расследование, инициированное в 2016 г. по просьбе китайских производителей сахара. По итогам расследования был установлен факт причинения серьезного ущерба китайским компаниям в результате резкого увеличения поставок сахара из-за границы в течение 2011-2016 гг.

Введенные пошлины не распространяются на импорт внутри квоты, которая составляет 1,95 млн т на 2017 г.

В 2016 г. Поднебесная импортировала 3,06 млн т сахара. Это на 36,8% меньше, чем в 2015 г.

Ранее сообщалось, что за апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 2,22 трлн юаней ($321 млрд). Это на 16,2% больше, чем в апреле 2016 г. По итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот страны составил 8,42 трлн юаней. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 14,7% – до 4,57 трлн юаней, а импорт – на 27,8%, до 3,85 трлн юаней. Положительное сальдо упало на 26,2% – до 715 млрд юаней.

В течение первых четырех месяцев 2017 г. крупнейшим торговым партнером Китая были страны Европейского Союза. В первую четверку крупнейших торговых партнеров Поднебесной также вошли США, государства АСЕАН и Япония.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Air China введет новые авиарейсы в Австралию
2КНР проверит поставки виниловой смолы из Японии на демпинг
3В Китае стремительно растут инвестиции в туризм
4Малый бизнес Поднебесной взял больше кредитов
5За три месяца Volkswagen продал в КНР 955 500 автомобилей


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.