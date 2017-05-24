Открыта китайско-российская авиастроительная компания

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24.05.2017 15:00

Пекин, 24 мая /ChinaPRO.ru/ – В Шанхае официально создана Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC). Она будет заниматься выпуском широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета нового поколения.

Новое предприятие создано Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC) и российским ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Эксперты с российской и китайской сторон будут совместно разрабатывать конкурентоспособный широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет в соответствии с новейшим международными стандартами летной годности.



В качестве основного производителя CRAIC будет заниматься разработкой и производством широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, а также маркетингом, продажами, послепродажной поддержкой и консультативным обслуживанием.



Сейчас завершена торгово-промышленная регистрация совместной компании. В CRAIC образован совет директоров и наблюдательный совет. Председателем совета директоров компании назначен вице-президент ОАК, президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Владислав Масалов, ее гендиректором – помощник гендиректора COMAC, гендиректор проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Го Бочжи. В Совете директоров восемь членов – по четыре человека с каждой стороны.



Как ожидается, новый самолет будет вмещать 280 пассажиров. Его максимальная дальность полета составит 12 000 км. Генеральная сборка самолетов будет осуществляться в Шанхае.