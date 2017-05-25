Завод робототехники начал работать в Хоргосе

Новости дня

25.05.2017 04:00

Пекин, 25 мая /ChinaPRO.ru/ – В Хоргосе сдан в эксплуатацию завод по производству роботов. Высокотехнологичная компания "Бошихао" из южно-китайской провинции Гуандун планирует выпускать на этом предприятии до 200 000 роботов ежегодно. Инвестиции в создание первой очереди проекта составили 300 млн юаней ($43,47 млн).

Производство расположилось в комплексной бондовой зоне Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" на китайско-казахстанской границе. Площадь корпуса завода составляет 26 000 кв. м.



На строительство второй очереди предприятия планируется потратить 700 млн юаней. Роботов планируется экспортировать в Россию, страны Центральной Азии и Среднего Востока.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. компании Китая будут выпускать 100 000 промышленных роботов в год. Доходы от продаж этой техники через пять лет превысят 30 млрд юаней ($4,61 млрд). Такие цели обозначены в государственной программе развития робототехники на 2016-2020 гг., опубликованной Министерством промышленности и информатизации, Государственным комитетом по делам развития и реформ и Министерством финансов КНР.



К 2020 г. в Поднебесной планируется завершить создание полноценной и современной системы производства роботов мирового уровня. Страна будет повышать надежность этой техники, нарастит рыночную долю на мировом рынке и повысит конкурентоспособность ведущих предприятий по производству роботов, подчеркивается в программе.



Сейчас на Китай приходится 25% от всех промышленных роботов мира. Как ожидается, через четыре года робототехника найдет широкое применение в сфере здравоохранения, информации и других услуг, а также в быту населения Поднебесной. Стоимость продукции роботостроительной индустрии страны превысит 100 млрд юаней ($15,6 млрд).