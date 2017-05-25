"Первый автозавод Volkswagen" отзывает 577 590 автомобилей

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25.05.2017 06:00

Пекин, 25 мая /ChinaPRO.ru/ – Автомобильная компания "Первый автозавод Volkswagen" с 17 мая 2017 г. отзывает с китайского рынка 577 590 автомобилей. Эта мера вызвана возможной неисправностью внешних осветительных приборов, вызванной дефектным предохранителем, заявило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыву подлежат более 410 000 машин Golf A6, выпущенных с сентября 2009 г. по май 2014 г., а также свыше 160 000 моделей Sagitar, произведенных с июля 2010 г. по март 2012 г. Автопроизводитель готов заменить дефектную деталь.



Ранее сообщалось, что с 10 апреля 2017 г. компания Faw-Volkswagen отозвала с китайского рынка 23 автомобиля Audi. Эта мера вызвана проблемами в системе подушек безопасности этих моделей.



По итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.