Alibaba Group выпустит 1 млн смарт-грузовиков

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25.05.2017 08:00

Пекин, 25 мая /ChinaPRO.ru/ – Логистическое подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group – компания "Цайняо" – намерено выпустить 1 млн смарт-грузовиков, оснащенных передовыми интернет-технологиями.

Интеллектуальная система автомобилей будет анализировать заказы в режиме онлайн, после чего – разрабатывать маршруты для своевременной доставки. Новая технология позволит сократить расходы и снизить потребление энергии.



Эксперимент со смарт-грузовиками уже начался в городах Шэньчжэнь и Чэнду. С апреля 2017 г., когда начался пилотный проект, транспортные расходы сократились на 20% в годовом сопоставлении.



Среди партнеров компании "Цайняо" есть такие автопроизводители, как SAIC Motor, Dongfeng Motor и Reach Rental. "Цайняо" готова предоставить финансовую поддержку в размере 50 млрд юаней ($7,3 млрд) логистическим компаниям и водителям-экспедиторам, участвующим в плане.



Ранее сообщалось, что по итогам последнего финансового года, доходы китайского интернет-гиганта Alibaba Group составили 38,579 млрд юаней ($5,59 млрд). Это на 60% больше, чем в прошлом финансовом году. При этом доходы корпорации достигли 158,273 млрд юаней с приростом на 56% в годовом сопоставлении. Последний финансовый год Alibaba Group длился с 31 марта 2016 г. по 31 марта 2017 г.