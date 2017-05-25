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Объем въездного туризма в Аомэнь вырос на 11%
Новости дня

Объем въездного туризма в Аомэнь вырос на 11%

25.05.2017 10:00

Пекин, 25 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. объем въездного туризма в специальный административный район Аомэнь (Макао) составил 2,74 млн человек. Это на 11% больше, чем в апреле 2016 г.



За четвертый месяц текущего года Аомэнь посетили 1,77 млн туристов из внутренних районов Китая, а также 610 000 человек – из специального административного района Сянган (Гонконг). Первый показатель вырос на 7,1% в годовом сопоставлении, а второ – на 25,3%.

Кроме того, в апреле 2017 г. в Макао побывали 90 000 путешественников в с Тайваня. Это на 2,8% меньше, чем в апреле 2016 г. Из Республики Корея за четвертый месяц текущего года в Аомэнь прибыло 60 000 туристов с приростом на 48,7%.

По итогам января-апреля 2017 г., объем въездного туризма в Макао достиг 10,61 млн человек. Он увеличился на 6,9% относительно аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, что за январь-ноябрь 2016 г. во внутренних районах Китая санкционировано 624 проекта с участием инвестиций из специального административного района Аомэнь. Это на 34,2% больше, чем за аналогичный период 2015 г. На эти цели было выделено $760 млн капиталовложений с приростом на 11,8% в годовом сопоставлении.

За десять месяцев 2016 г. объем прямых нефинансовых инвестиций из внутренних районов Китая в экономику Макао составил $430 млн. К началу ноября 2016 г. общая сумма китайских капиталовлжений в регионе составила $2,15 млрд.

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